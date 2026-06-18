Обвинение запросило девять лет колонии для сценариста "Счастливы вместе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвинение запросило 9 лет колонии для сценариста Станислава Берестового по делу об убийстве участника телепроекта "Дом-2" Дмитрия Лукина.
- Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении сценариста.
- Также к Берестовому был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда от матери погибшего Лукина на 2,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обвинение запросило 9 лет колонии для сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового по делу об убийстве участника телепроекта "Дом-2" Дмитрия Лукина, передает корреспондент РИА Новости из зала Измайловского суда Москвы.
Берестовому предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая, в свою очередь, вынесла обвинительный вердикт в отношении сценариста.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строго режима", - заявил прокурор в ходе прений сторон.
Также к Берестовому был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда от матери погибшего Лукина на 2,5 миллиона рублей, который сторона обвинения попросила удовлетворить в полном объеме.
Как ранее сообщала пресс-служба Мосгорсуда, вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Берестовой в ходе ссоры нанес потерпевшему 91 удар ножом. От полученных травм мужчина скончался.