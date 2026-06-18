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Суд назначил блогеру Митрошиной испытательный срок - РИА Новости, 18.06.2026
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13:57 18.06.2026
Суд назначил блогеру Митрошиной испытательный срок

Суд назначил блогеру Митрошиной трехлетний испытательный срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Блогер Александра Митрошина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд назначил Александре Митрошиной испытательный срок на три года.
  • Блогера признали виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суд назначил блогеру Александре Митрошиной трехлетний испытательный срок, нарушение которого повлечет ужесточение наказания по делу о легализации денег, сообщает прокуратура Москвы.
Тверской районный суд Москвы в четверг признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 900 тысяч рублей. Также суд конфисковал у нее в доход государства 115 миллионов рублей.
"Митрошиной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет, со штрафом в размере 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
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