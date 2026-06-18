Суд назначил блогеру Митрошиной испытательный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд назначил Александре Митрошиной испытательный срок на три года.
- Блогера признали виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суд назначил блогеру Александре Митрошиной трехлетний испытательный срок, нарушение которого повлечет ужесточение наказания по делу о легализации денег, сообщает прокуратура Москвы.
"Митрошиной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет, со штрафом в размере 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении на платформе "Макс".