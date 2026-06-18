Суд в Москве конфисковал у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной 115 миллионов рублей по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил требование прокуратуры о конфискации. Речь идет о 55 миллионах рублей, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и 60,2 миллиона рублей, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Обвинение считало эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов.