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Суд в Москве конфисковал у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей - РИА Новости, 18.06.2026
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13:09 18.06.2026 (обновлено: 14:10 18.06.2026)
Суд в Москве конфисковал у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей

Суд конфисковал у Митрошиной 115 миллионов рублей по делу о легализации денег

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской районный суд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной 115 миллионов рублей по делу о легализации денег.
  • Митрошина признана виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорена к трем годам лишения свободы условно со штрафом 900 тысяч рублей.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной 115 миллионов рублей по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Конфисковать в доход государства имущество на сумму 115 миллионов рублей", - огласил решение судья.
Суд удовлетворил требование прокуратуры о конфискации. Речь идет о 55 миллионах рублей, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и 60,2 миллиона рублей, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Обвинение считало эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов.
Суд в четверг признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно со штрафом 900 тысяч рублей.
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