Жителя Херсонской области приговорили к 11 годам колонии за шпионаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Житель Херсонской области приговорен к 11 годам колонии за шпионаж, он собирал данные о военных и передавал украинской разведке, сообщает пресс-служба Херсонского облсуда.

"Полученные сведения мужчина сообщал иному лицу, которое их в последующем передавало представителям украинской разведки. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники", - подчеркнули в пресс-службе.