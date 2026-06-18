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Жителя Херсонской области приговорили к 11 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 18.06.2026
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11:06 18.06.2026 (обновлено: 11:13 18.06.2026)
Жителя Херсонской области приговорили к 11 годам колонии за шпионаж

Суд приговорил жителя Херсонской области к 11 годам тюрьмы за шпионаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Херсонской области приговорен к 11 годам колонии строгого режима.
  • Он признан виновным в шпионаже по статье 276 УК РФ.
  • Осужденный собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава ВС России и передавал их украинской разведке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Житель Херсонской области приговорен к 11 годам колонии за шпионаж, он собирал данные о военных и передавал украинской разведке, сообщает пресс-служба Херсонского облсуда.
"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в октябре 2023 года осужденный, являясь гражданином Украины, находясь на территории Херсонской области, добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава ВС РФ.
"Полученные сведения мужчина сообщал иному лицу, которое их в последующем передавало представителям украинской разведки. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники", - подчеркнули в пресс-службе.
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