Житель Кузбасса получил срок за организацию экстремистской организации

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителю Прокопьевска Кемеровской области назначено наказание в виде шести лет лишения свободы за организацию деятельности экстремистского объединения.

Осужденный продолжал осуществлять организацию деятельности объединения, признанного судом экстремистским, с июня 2022 года по январь 2025 года.

Экстремистская деятельность фигуранта выявлена сотрудниками регионального УФСБ, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

КЕМЕРОВО, 18 июн – РИА Новости. Жителю города Прокопьевска Кемеровской области назначено наказание в виде шести лет лишения свободы за организацию деятельности экстремистского объединения, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что… с июня 2022 года по январь 2025 года осужденный, зная, что решением суда организация признана экстремистской и ее деятельность в Российской Федерации запрещена, продолжил осуществлять организацию деятельности данного объединения, в том числе проводил собрания участников и беседы, пропагандирующие деятельность организации", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что экстремистская деятельность фигуранта выявлена сотрудниками регионального УФСБ. Материалы переданы в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе расследования следователями проведен обыск в квартире осужденного, изъяты документы и электронные носители информации.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Прокопьевска