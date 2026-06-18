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В Приморье двух подростков будут судить по обвинению в поджоге - РИА Новости, 18.06.2026
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05:09 18.06.2026
В Приморье двух подростков будут судить по обвинению в поджоге

В Приморье двух подростков будут судить за поджог железнодорожных шкафов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска Приморского края будут судить за поджог релейного и батарейного шкафов на участке Дальневосточной железной дороги.
  • Подростки действовали по указанию куратора, который пообещал им заплатить 80 тысяч рублей, а перечислил 8 тысяч.
  • Уголовное дело направлено в Тихоокеанский флотский военный суд, обвиняемые будут дожидаться суда под стражей.
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Двух подростков в Приморье будут судить по обвинению в поджоге релейного и батарейного шкафов на участке Дальневосточной железной дороги, за эти действия куратор заплатил им 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
"Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска Приморского края. Они обвиняются по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в ведомстве.
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Там отметили, что, по версии следствия, в мае 2025 года один из подростков в ходе переписки в мессенджере получил предложение за деньги поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Он привлек своего приятеля, куратор предоставил им инструкции и пообещал заплатить 80 тысяч рублей.
По указанию куратора они подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов, на перегоне станций Ружино – Лесозаводск Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Они сняли процесс на телефон и скрылись. Организатор перечислил им 8 тысяч рублей, отметили в ДВТП.
Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
"Суда обвиняемые будут дожидаться под стражей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Тихоокеанский флотский военный суд", - отметили в прокуратуре.
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ПроисшествияПриморский крайЛесозаводскРоссияДальневосточная железная дорогаДальневосточная транспортная прокуратураТихоокеанский флотский военный суд
 
 
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