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Суд в Москве продлил арест украинскому летчику Шиманскому - РИА Новости, 18.06.2026
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01:55 18.06.2026 (обновлено: 01:56 18.06.2026)
Суд в Москве продлил арест украинскому летчику Шиманскому

Суд продлил арест пилоту ВСУ Шиманскому, обвиняемому в убийстве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПилот ВСУ Дмитрий Шиманский во 2-ом Западном окружном военном суде
Пилот ВСУ Дмитрий Шиманский во 2-ом Западном окружном военном суде - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пилот ВСУ Дмитрий Шиманский во 2-ом Западном окружном военном суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей пилоту малой авиации Вооруженных сил Украины Дмитрию Шиманскому.
  • Шиманскому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая создание преступного сообщества, убийство, похищение человека и другие.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей пилоту малой авиации Вооружённых сил Украины Дмитрию Шиманскому*, сообщил РИА Новости адвокат Шиманского* Михаил Боровский.
"Защита настаивала на отказе, указывая на отсутствие активных следственных действий с марта этого года", - заявил собеседник агентства.
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Как следует из судебных материалов, Шиманскому* предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании преступного сообщества, убийстве, похищении человека, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, превышении должностных полномочий, грабеже и нелегальном пересечении российской границы. Конкретные обстоятельства инкриминируемых деяний пока не разглашаются.
Ранее, в марте 2025 года, Шиманский* уже был осуждён 2-м Западным окружным судом на 26 лет лишения свободы. По тому же делу проходил ещё один украинский лётчик Александр Морозов*, получивший 22 года колонии.
О задержании обоих пилотов ФСБ сообщала в июне 2023 года. По данным следствия, в начале 2023 года оба вступили в группу малой авиации, сформированную по приказу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*, планировавшего с помощью нового формирования совершать теракты на территории России. По его замыслу, летчики должны были доставлять оружие и взрывчатку агентам ВСУ из числа россиян, а также подвергать бомбежкам выборочные цели на территории РФ.
Адвокаты Шиманского* неоднократно пытались добиться признания его военнопленным, однако суд эти требования отклонил.
*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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