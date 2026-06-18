Межуниверситетский кампус в Челябинске в сентябре примет студентов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Межуниверситетский кампус мирового уровня, строительство которого идет в Челябинске, в сентябре текущего года сможет принять более 3 тысяч студентов в шести новых гостиницах, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня. Уже к сентябрю этого года 6 новых гостиниц смогут принять более 3 тысяч студентов. В следующем году завершим возведение научно-образовательного комплекса с большим количеством современных лабораторий и образовательных пространств, а также уникального конференц-зала. Дальше – совместная работа c индустриальными партнерами по содержательному наполнению кампуса и подготовке уже инженеров будущего", - сказал глава региона в обращении к депутатам заксобрания области.

Он отметил, что совместная работа ведется с предприятиями.

Также Текслер объявил о названии кампуса. "Сегодня скажу это впервые. Принято решение о том, как будет называться наш кампус. Кампус получит объединяющее для нас всех название – "Южный Урал". Это наш край, который мы любим, ценим и верим в его будущее", - сказал губернатор.

Он пояснил, что ключевой вопрос в развитии современной экономики будущего – это кадры, люди, которые будут в ней работать, ее развивать. "Для этого мы выстроили в регионе уникальную единую траекторию получения знаний, навыков и профессий. Она охватывает все этапы. Это инженерные классы и система дополнительного образования. В регионе созданы более 200 инженерных классов, создана уникальная сеть "Кванториумов", "ИТ-кубов" и "Точек роста" – еще 145 объектов по всему региону", - сказал глава региона.

Кроме того, он отметил программу "Профессионалитет" для колледжей и техникумов, где регион является лидером и занимает первое место по количеству центров "Профессионалитета" в стране. "В этом году откроем 5 центров, в следующем году еще 7. Это уникальная программа, работающая на десятилетия вперед. Мы обновляем учебные помещения и мастерские, и самое главное – полностью обновляем оборудование в системе СПО и делаем это совместно с нашим предприятиями, формируя совершенно новую модель подготовки рабочих кадров будущего", - пояснил Текслер.

Также, по его словам, регион открывает специализированные факультеты в вузах при поддержке промышленников. "Реализуем программу молодежных лабораторий в вузах, в дополнение к федеральной реализуем региональную соответствующую программу. Параллельно мы усилили работу по профессиональной переподготовке, наставничеству, развитию института социального партнерства", - добавил он.

По словам ректора Южно-Уральского госуниверситета Александра Вагнера, при поддержке промышленных предприятий региона в Южно-Уральском государственном университете открылись новые факультеты, реализуется программа молодежных лабораторий, большие планы и на совместные проекты в рамках кампуса.

"Уверен, что межуниверситетский кампус в Челябинской области позволит ответить на основные вызовы, которые так или иначе найдут свое отражение в социально-экономическом и научном развитии региона. В частности, будут созданы необходимые условия для достижения научно-технологической безопасности и суверенитета, решен вопрос дефицита высококвалифицированных научных и инженерных кадров",- цитирует пресс-служба вуза слова Вагнера.

Председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко отметил, что ключевой вывод для него по итогам обращения губернатора таков, что регион не просто сохраняет статус промышленной опоры страны, а становится регионом, который умеет смотреть в будущее.