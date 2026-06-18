Рейтинг@Mail.ru
Стубб выступил с заявлением о войне с Россией - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 18.06.2026 (обновлено: 16:18 18.06.2026)
Стубб выступил с заявлением о войне с Россией

Стубб выразил сомнение, что РФ готовит нападение на НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что Россия готовится к нападению на страны НАТО.
  • Президент Финляндии считает, что конфликт на Украине продлится как минимум три-четыре месяца.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что Россия готовится к нападению на страны НАТО.
"Как президент, главнокомандующий и просто финн, я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти", — заявил он в интервью шведоязычной газете Hufvudstadsbladet.
Так он прокомментировал недавние высказывания главкома ВС Швеции Микаэля Классона о якобы желании Москвы "проверить альянс на прочность".
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
На Западе ужаснулись от идеи Нидерландов на случай войны с Россией
Вчера, 11:37
Также президент добавил, что конфликт на Украине продлится как минимум три-четыре месяца.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Европа настаивает на продолжении конфликта на Украине, заявил Ушаков
Вчера, 11:25
 
В миреРоссияНАТОМоскваФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала