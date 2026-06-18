Стубб выступил с заявлением о войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что Россия готовится к нападению на страны НАТО.
- Президент Финляндии считает, что конфликт на Украине продлится как минимум три-четыре месяца.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что Россия готовится к нападению на страны НАТО.
"Как президент, главнокомандующий и просто финн, я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти", — заявил он в интервью шведоязычной газете Hufvudstadsbladet.
Также президент добавил, что конфликт на Украине продлится как минимум три-четыре месяца.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.