Инфляционные ожидания в России снизились, аналитики ждут снижения ставки ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, что может способствовать решению Банка России о снижении ключевой ставки на заседании 19 июня.

Ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд, достигнув минимума с декабря 2022 года.

Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до уровня июля 2024 года.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Опубликованные в среду данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса поддержат готовность совета директоров Банка России снизить ставку на ближайшем заседании, которое пройдет 19 июня, ожидают опрошенные Опубликованные в среду данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса поддержат готовность совета директоров Банка России снизить ставку на ближайшем заседании, которое пройдет 19 июня, ожидают опрошенные "Ведомостями" экономисты.

Ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Центробанком. Показатель опустился с 16,4 пункта в мае до 15,9 пункта - минимума с декабря 2022 года.

Снизились и инфляционные ожидания россиян на год вперед - в июне они составили 12,4%, вернувшись на уровень июля 2024 года, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.

"Данные мониторинга предприятий посылают совету директоров ЦБ перед заседанием 19 июня недвусмысленный сигнал о том, что ключевую ставку надо снижать... Ценовые ожидания предприятий не растут, а инфляционные ожидания населения после краткосрочного скачка в мае снизились – имеются в наличии все факторы для снижения "ключа", - изложило издание мнение ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой

В совокупности опубликованные в среду опросные данные позволяют ожидать продолжения снижения ключевой ставки в пятницу, полагает и главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов

Мильчакова считает, что улучшения в настроениях населения могут стать важным аргументом в пользу снижения "ключа" на 0,5 процентного пункта, до 14% годовых. Результаты опроса предприятий также позволяют ЦБ сохранить текущую траекторию снижения ставки на пятничном заседании до 14%, отметил и главный экономист " БКС мир инвестиций " Илья Федоров.

Сведения о ценовых ожиданиях населения и бизнеса в сочетании с обнадеживающими новостями в отношении конфликта на Ближнем Востоке могут дать регулятору больше уверенности в возможности снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Она не исключила, что "на столе" могут оказаться предложения и с более широким шагом снижения, добавляет издание.