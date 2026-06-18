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Инфляционные ожидания в России снизились, аналитики ждут снижения ставки ЦБ - РИА Новости, 18.06.2026
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11:14 18.06.2026
Инфляционные ожидания в России снизились, аналитики ждут снижения ставки ЦБ

Ведомости: данные по инфляционным ожиданиям дают основания ЦБ РФ снизить ставку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, что может способствовать решению Банка России о снижении ключевой ставки на заседании 19 июня.
  • Ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд, достигнув минимума с декабря 2022 года.
  • Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до уровня июля 2024 года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Опубликованные в среду данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса поддержат готовность совета директоров Банка России снизить ставку на ближайшем заседании, которое пройдет 19 июня, ожидают опрошенные "Ведомостями" экономисты.
Ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Центробанком. Показатель опустился с 16,4 пункта в мае до 15,9 пункта - минимума с декабря 2022 года.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу
17 июня, 13:43
Снизились и инфляционные ожидания россиян на год вперед - в июне они составили 12,4%, вернувшись на уровень июля 2024 года, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
"Данные мониторинга предприятий посылают совету директоров ЦБ перед заседанием 19 июня недвусмысленный сигнал о том, что ключевую ставку надо снижать... Ценовые ожидания предприятий не растут, а инфляционные ожидания населения после краткосрочного скачка в мае снизились – имеются в наличии все факторы для снижения "ключа", - изложило издание мнение ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой.
В совокупности опубликованные в среду опросные данные позволяют ожидать продолжения снижения ключевой ставки в пятницу, полагает и главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Мильчакова считает, что улучшения в настроениях населения могут стать важным аргументом в пользу снижения "ключа" на 0,5 процентного пункта, до 14% годовых. Результаты опроса предприятий также позволяют ЦБ сохранить текущую траекторию снижения ставки на пятничном заседании до 14%, отметил и главный экономист "БКС мир инвестиций" Илья Федоров.
Сведения о ценовых ожиданиях населения и бизнеса в сочетании с обнадеживающими новостями в отношении конфликта на Ближнем Востоке могут дать регулятору больше уверенности в возможности снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
Она не исключила, что "на столе" могут оказаться предложения и с более широким шагом снижения, добавляет издание.
Но в целом консенсус-прогноз по решению ЦБ остается прежним. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидают снижение ключевой ставки в пятницу на 0,5 процентного пункта - до 14% годовых на фоне замедления инфляции, охлаждения экономики и крепкого рубля.
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15 июня, 11:37
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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