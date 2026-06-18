Иран не примет чрезмерные требования США, заявил Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Хаменеи заявил, что Тегеран не станет принимать чрезмерные требования США на новом этапе переговоров.

Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта и определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Если США на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи.

"Они (президент Ирана и другие официальные лица) также пояснили, что если США заходят выдвинуть чрезмерные требования, то Иран не пойдет на них. С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий", - сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с США и опубликованном его пресс-службой.

Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.