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Иран не примет чрезмерные требования США, заявил Хаменеи - РИА Новости, 18.06.2026
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20:49 18.06.2026 (обновлено: 20:54 18.06.2026)
Иран не примет чрезмерные требования США, заявил Хаменеи

Хаменеи: Иран не примет чрезмерные требования США

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хаменеи заявил, что Тегеран не станет принимать чрезмерные требования США на новом этапе переговоров.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта и определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Если США на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи.
"Они (президент Ирана и другие официальные лица) также пояснили, что если США заходят выдвинуть чрезмерные требования, то Иран не пойдет на них. С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий", - сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с США и опубликованном его пресс-службой.
Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом выполнения условий меморандума должно стать снятие антииранских санкций.
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