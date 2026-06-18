Вэнс призвал Израиль уважать мирное соглашение США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США призвал Израиль уважать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном с Тегераном.

Он назвал Трампа единственным главой государства, который не отворачиваться от Израиля.

Руководство в Тель-Авиве, по его словам, должно принять объективную реальность.

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.

"Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона", — сказал он журналистам.

При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который все еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю . Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность".

"Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи , его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане

Согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:

ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;

США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;

Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;

Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;

стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.