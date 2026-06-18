Вэнс призвал Израиль уважать мирное соглашение США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США призвал Израиль уважать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном с Тегераном.
- Он назвал Трампа единственным главой государства, который не отворачиваться от Израиля.
- Руководство в Тель-Авиве, по его словам, должно принять объективную реальность.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.
"Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона", — сказал он журналистам.
При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который все еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность".
"Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
Согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
- ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;
- США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;
- Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
- Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
- стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
Ранее в четверг Вэнс заявил, что отсчет 60-дневного периода обсуждений для выработки итогового соглашения начинается с сегодняшнего дня.