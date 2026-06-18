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США сняли морскую блокаду с иранских портов - РИА Новости, 18.06.2026
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20:03 18.06.2026 (обновлено: 20:09 18.06.2026)
США сняли морскую блокаду с иранских портов

США сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы США по приказу президента Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон.
  • Американские силы больше не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Силы США по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, сообщило центральное командование Пентагона.
"Силы США сняли блокаду со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов в соответствии с указанием президента", - сообщило командование в соцсети Х.
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Там отметили, что американские силы не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.
"Все усилия по поддержанию военной блокады со стороны США прекращены", - заявило командование
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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