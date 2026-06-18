США сняли морскую блокаду с иранских портов

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Силы США по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, сообщило центральное командование Пентагона.

Там отметили, что американские силы не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.