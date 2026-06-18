Вэнс: США ожидают, что Иран не будет создавать ракеты, угрожающие миру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джей Ди Вэнс заявил, что в итоговой сделке Иран должен обязаться не создавать ракеты, представляющие масштабную угрозу миру.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта.
- В течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы, итогом для Тегерана должно стать снятие антииранских санкций.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. США ожидают, что в итоговой сделке Тегеран обязуется не создавать ракеты, которые будут представлять масштабную угрозу миру, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране, но мы точно ожидаем, что в рамках итоговой сделки они не будут располагать возможностями для производства таких ракет, которые могу представлять масштабную угрозу всему миру", - сказал он в четверг журналистам.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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