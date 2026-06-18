Вэнс: США ожидают, что Иран не будет создавать ракеты, угрожающие миру

"Иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране, но мы точно ожидаем, что в рамках итоговой сделки они не будут располагать возможностями для производства таких ракет, которые могу представлять масштабную угрозу всему миру", - сказал он в четверг журналистам.