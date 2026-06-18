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США хотят улучшения отношений с Ираном, заявил Вэнс - РИА Новости, 18.06.2026
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18:31 18.06.2026 (обновлено: 18:38 18.06.2026)
США хотят улучшения отношений с Ираном, заявил Вэнс

Вэнс: США хотят улучшения отношений с Ираном, но это будет зависеть от Тегерана

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс заявил, что для улучшения отношений между США и Ираном нужны действия со стороны Тегерана.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта.
  • Меморандум определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также предусматривает урегулирование вопроса иранской ядерной программы отдельным соглашением.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. США хотят улучшения отношений с Ираном, но для этого нужны действия со стороны самого Тегерана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Соединенные Штаты хотят иметь более хорошие отношения, но, чтобы это произошло, иранцы должны действовать. А если они не будут поступать, как мы перед этим говорили, то они не получат никаких выгод от сделки", - сказал он в четверг журналистам.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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