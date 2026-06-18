В США начались протесты из-за того, что полиция застрелила ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сенатобиа штата Миссисипи начались протесты из-за убийства годовалого ребенка полицией на парковке у супермаркета.
- Адвокат семьи погибшего сообщил, что мальчика звали Кохен Уайли.
- Полицейский открыл огонь по машине на парковке, чтобы остановить ее
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Волна протестов накрыла город Сенатобиа в американском штате Миссисипи из-за убийства полицейским годовалого ребенка на парковке у супермаркета, сообщает телеканал NBC.
По информации телеканала, адвокат Бен Крамп, представляющий интересы семьи погибшего, заявил, что мальчика звали Кохен Уайли.
Как утверждает NBC, на прошлой неделе сотрудник полиции на вызове о предполагаемой краже открыл огонь по машине на парковке рядом с магазином Walmart, где ребенок находился с матерью и еще одним человеком, который получил критическое ранение.
Как говорится в материалах расследования, полицейский произвел выстрелы, чтобы остановить автомобиль, который двигался в его сторону и почти наехал на него.
Расследование по делу продолжается, местная полиция и представители власти выразили готовность сотрудничать со следствием.