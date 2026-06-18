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В США начались протесты из-за того, что полиция застрелила ребенка - РИА Новости, 18.06.2026
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15:56 18.06.2026 (обновлено: 16:10 18.06.2026)
В США начались протесты из-за того, что полиция застрелила ребенка

В Миссисипи протесты начались после убийства годовалого ребенка полицейским

© Фото : соцсетиПротестующие и полиция у магазина Walmart в городе Сенатобиа в американском штате Миссисипи
Протестующие и полиция у магазина Walmart в городе Сенатобиа в американском штате Миссисипи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : соцсети
Протестующие и полиция у магазина Walmart в городе Сенатобиа в американском штате Миссисипи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Сенатобиа штата Миссисипи начались протесты из-за убийства годовалого ребенка полицией на парковке у супермаркета.
  • Адвокат семьи погибшего сообщил, что мальчика звали Кохен Уайли.
  • Полицейский открыл огонь по машине на парковке, чтобы остановить ее
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Волна протестов накрыла город Сенатобиа в американском штате Миссисипи из-за убийства полицейским годовалого ребенка на парковке у супермаркета, сообщает телеканал NBC.
"Смертельное ранение годовалого мальчика полицией у магазина Walmart в штате Миссисипи вызвало протесты", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, адвокат Бен Крамп, представляющий интересы семьи погибшего, заявил, что мальчика звали Кохен Уайли.
Как утверждает NBC, на прошлой неделе сотрудник полиции на вызове о предполагаемой краже открыл огонь по машине на парковке рядом с магазином Walmart, где ребенок находился с матерью и еще одним человеком, который получил критическое ранение.
Как говорится в материалах расследования, полицейский произвел выстрелы, чтобы остановить автомобиль, который двигался в его сторону и почти наехал на него.
Расследование по делу продолжается, местная полиция и представители власти выразили готовность сотрудничать со следствием.
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