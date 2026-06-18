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СМИ: в НАТО не уверены, примут ли США участие в новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 18.06.2026
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10:22 18.06.2026
СМИ: в НАТО не уверены, примут ли США участие в новом пакете помощи Украине

Euractiv: в НАТО не уверены в участии США в новом пакете помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В НАТО обсуждают выделение Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро.
  • Участие США в выделении помощи остается неопределенным.
  • В пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от ЕС на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В НАТО нет уверенности по поводу того, примут ли США участие в выделении Украине нового пакета военной помощи на 70 миллиардов евро, которое обсуждается в альянсе, сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов.
"Идея состоит в том, чтобы добиться того, чтобы США взяли на себя обязательства (по помощи Киеву - ред.)... Это часть обсуждений", - цитирует издание слова неназванного дипломата.
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Согласно публикации, по поводу возможного участия США в этой инициативе остаются вопросы. Другой дипломат заявил изданию, что официальные переговоры по поводу этого финансирования пока не начались и что неясно, из чего будет состоять эта сумма.
Согласно изданию, в пакет может войти кредит для военной поддержки Киева от ЕС на 28,3 миллиарда евро в 2026 году, а оставшаяся сумма может быть предоставлена в рамках двусторонней поддержки.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду не называл цифр, но на вопрос, примут ли США участие в новом финансировании Киева от НАТО, ответил, что крупные суммы для Украины обычно покрываются за счет европейских стран и Канады.
Ранее в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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