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Расходы США на операцию против Ирана достигли 113,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 18.06.2026
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05:17 18.06.2026
Расходы США на операцию против Ирана достигли 113,3 миллиарда долларов

Расходы США на операцию против Ирана достигли 113 миллиарда долларов и не растут

© AP PhotoЗапуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость"
Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo
Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расходы США на операцию против Ирана составили 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются.
  • Конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.
  • Вашингтон официальных данных пока не приводил. По словам президента США, только на боеприпасы в ходе последних атак на Иран США потратили 250 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.
В ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил подписание текста меморандума о завершении конфликта.
Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке, длившийся 108 дней, обошелся американским налогоплательщикам примерно в 113,3 миллиарда долларов.
Вашингтон официальных данных пока не приводил. По словам президента США, только на боеприпасы в ходе последних атак на Иран США потратили 250 миллионов долларов.
Ресурс подсчитывал средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывалась на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
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