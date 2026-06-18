Расходы США на операцию против Ирана достигли 113,3 миллиарда долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расходы США на операцию против Ирана составили 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются.
- Конфликт на Ближнем Востоке длился 108 дней.
- Вашингтон официальных данных пока не приводил. По словам президента США, только на боеприпасы в ходе последних атак на Иран США потратили 250 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Расходы США на операцию против Ирана остановились на отметке 113,3 миллиарда долларов и больше не увеличиваются, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.
В ночь на четверг американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил подписание текста меморандума о завершении конфликта.
Согласно финальному подсчету портала, конфликт на Ближнем Востоке, длившийся 108 дней, обошелся американским налогоплательщикам примерно в 113,3 миллиарда долларов.
Вашингтон официальных данных пока не приводил. По словам президента США, только на боеприпасы в ходе последних атак на Иран США потратили 250 миллионов долларов.
Ресурс подсчитывал средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывалась на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.