Власти Лос-Анджелеса призвали жителей найти укрытие из‑за крупного пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Лос-Анджелеса призвали жителей и туристов найти укрытие из-за крупного пожара на складе в Бойл-Хайтс.

Из-за сильного задымления и возможной утечки аммиака было рекомендовано укрыться на месте.

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса призвали жителей и туристов незамедлительно найти укрытие в ближайшем безопасном месте из-за крупного пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс.

"Из-за сильного задымления был отдан приказ укрыться на месте", – говорится в заявлении пожарной службы.

Телеканал KTLA 5 со ссылкой на местные власти сообщает, что возможна утечка аммиака, а здание, скорее всего, выгорит полностью.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как огонь, поначалу небольшой, перекинулся на крышу склада и вспыхнул с огромной силой, выбросив в воздух огромный столб черного дыма.

Складом управляет компания Lineage, один из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Основной грузопоток склада приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей, молочной продукции. Загоревшееся помещение в районе Бойл-Хейтс имеет общую площадь около 45,6 тысячи квадратных метров.