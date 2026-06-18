США обязуются обеспечить доступ Ирана к заблокированным активам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США обязуются обеспечить Ирану полный доступ к использованию заблокированных активов и средств при реализации меморандума.
- США сделают исключение из санкций для экспорта иранской сырой нефти и продуктов нефтехимии после подписания меморандума.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. США, в соответствии с меморандумом, возьмут обязательство обеспечить доступ Ирана к заблокированным активам, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст документа.
Отмечается, что средства должны стать доступны конечной заинтересованной стороне, которую определить Центробанк Ирана, а США должны выдать соответствующие разрешения.
Кроме того, согласно 10-му пункту, США после подписания меморандума до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии, обеспечив все необходимые для этого услуги.