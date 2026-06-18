Рейтинг@Mail.ru
США обязуются обеспечить доступ Ирана к заблокированным активам - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 18.06.2026
США обязуются обеспечить доступ Ирана к заблокированным активам

IRNA: США обязуются обеспечить доступ Ирана к заблокированным активам

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США обязуются обеспечить Ирану полный доступ к использованию заблокированных активов и средств при реализации меморандума.
  • США сделают исключение из санкций для экспорта иранской сырой нефти и продуктов нефтехимии после подписания меморандума.
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. США, в соответствии с меморандумом, возьмут обязательство обеспечить доступ Ирана к заблокированным активам, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст документа.
"США обязуются обеспечить полный доступ для использования заблокированных активов и средств Ирана при реализации данного меморандума. США и Иран в ходе переговоров договорятся о порядке, связанном с высвобождением этих средств", - следует из 11-го пункта меморандума.
Отмечается, что средства должны стать доступны конечной заинтересованной стороне, которую определить Центробанк Ирана, а США должны выдать соответствующие разрешения.
Кроме того, согласно 10-му пункту, США после подписания меморандума до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии, обеспечив все необходимые для этого услуги.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
СМИ: США выведут войска из районов у Ирана после итоговой договоренности
Вчера, 23:54
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала