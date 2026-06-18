ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА противника в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"Координаты цели были переданы расчету артиллерии дивизии. В результате прямого попадания снаряда артиллерии пункт управления БПЛА загорелся и вместе с живой силой противника был уничтожен", – сообщили в оборонном ведомстве.