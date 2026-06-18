ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА противника в районе Константиновки.
- Первый пункт управления БПЛА и скопление живой силы противника были уничтожены в результате прямого попадания артиллерийского снаряда.
- Второй пункт управления, откуда совершались запуски разведывательных дронов типа Mavic, был уничтожен точными попаданиями ударных дронов.
ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА противника в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В ходе ведения боевых действий в районе Константиновки операторы беспилотных систем обнаружили пункт управления БПЛА со скоплением живой силы противника.
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"Координаты цели были переданы расчету артиллерии дивизии. В результате прямого попадания снаряда артиллерии пункт управления БПЛА загорелся и вместе с живой силой противника был уничтожен", – сообщили в оборонном ведомстве.
Позднее был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда противник совершал запуски разведывательных дронов типа Mavic.
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"После обнаружения местоположение целей были переданы расчетам FPV-дронов. В результате точных попаданий ударных дронов пункт управления противника был уничтожен", – добавили в ведомстве.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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