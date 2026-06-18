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В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями - РИА Новости, 18.06.2026
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13:40 18.06.2026
В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Правительство ОАЭ запретило подросткам до 15 лет пользоваться соцсетями

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство ОАЭ приняло постановление, регулирующее доступ детей к платформам социальных сетей.
  • Детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать или управлять личными аккаунтами на платформах социальных сетей.
  • Этот шаг отражает стремление ОАЭ к созданию передовой модели защиты детей в цифровом пространстве.
ДУБАЙ, 18 июн - РИА Новости. Правительство ОАЭ приняло постановление, регулирующее доступ детей к платформам социальных сетей, включая запрет на их использование до достижения 15 лет, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"В постановлении установлен минимальный возраст для использования платформ социальных сетей - 15 лет", - отмечает WAM.
Согласно агентству, детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать или управлять личными аккаунтами на платформах социальных сетей, а также получать доступ ко всем функциям платформ, включая социальное взаимодействие, публикацию сообщений, комментирование, обмен информацией, вступление в публичные группы или открытые каналы.
"Этот шаг отражает стремление ОАЭ к созданию передовой модели защиты детей в цифровом пространстве, совершенствованию системы цифровой безопасности и следованию стремительным изменениям в использовании технологий", - отмечает WAM.
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