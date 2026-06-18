В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство ОАЭ приняло постановление, регулирующее доступ детей к платформам социальных сетей.

Детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать или управлять личными аккаунтами на платформах социальных сетей.

Этот шаг отражает стремление ОАЭ к созданию передовой модели защиты детей в цифровом пространстве.

ДУБАЙ, 18 июн - РИА Новости. Правительство ОАЭ приняло постановление, регулирующее доступ детей к платформам социальных сетей, включая запрет на их использование до достижения 15 лет, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

"В постановлении установлен минимальный возраст для использования платформ социальных сетей - 15 лет", - отмечает WAM.

Согласно агентству, детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать или управлять личными аккаунтами на платформах социальных сетей, а также получать доступ ко всем функциям платформ, включая социальное взаимодействие, публикацию сообщений, комментирование, обмен информацией, вступление в публичные группы или открытые каналы.