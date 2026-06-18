Рекорд длительности светового дня будет установлен в Северодвинске

ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Солнце в Северодвинске 21 июня будет сиять 21 час 32 минуты, это рекорд длительности светового дня среди городов России, если не брать в расчет те населенные пункты, где в это время года солнце вообще не опускается за горизонт, рассказал РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.