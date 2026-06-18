Рекорд длительности светового дня будет установлен в Северодвинске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 21 июня солнце в Северодвинске будет сиять 21 час 32 минуты, что является рекордом длительности светового дня среди городов России, где в это время года ночь все-таки наступает.
- В ряде высокоширотных городов России, таких как Мурманск, Норильск, Дудинка, Игарка, Нарьян-Мар, Воркута, Певек и другие, солнце 21 июня не уйдет за горизонт и продолжит светить все 24 часа.
- На экваторе продолжительность дня никогда не меняется — день и ночь всегда длятся по 12 часов.
ИРКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Солнце в Северодвинске 21 июня будет сиять 21 час 32 минуты, это рекорд длительности светового дня среди городов России, если не брать в расчет те населенные пункты, где в это время года солнце вообще не опускается за горизонт, рассказал РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
День летнего солнцестояния наступит 21 июня: солнце в полдень поднимется на самую большую в течение года высоту и продолжительность светового дня будет максимальной.
"В северном городе Северодвинске солнце будет сиять 21 час и 32 минуты. Это рекорд среди городов России (где ночь в это время года все-таки наступает - ред.). В Архангельске день продлится на минуту меньше", - сказал Язев.
При этом он отметил, что в ряде высокоширотных городов России солнце 21 июня не уйдет за горизонт и продолжит светить все 24 часа. Например, в Мурманске, Норильске, Дудинке, Игарке, Нарьян-Маре, Воркуте, Певеке и еще нескольких высокоширотных российских городах разницы между днем и ночью не будет, добавил ученый.
"Земля в июне наклонена северным полушарием в сторону Солнца, и солнечные лучи непрерывно освещают всю его приполярную часть, включая Северный полюс", - пояснил собеседник агентства.
В Иркутске 21 июня день продлится 16 часов 45 минут. И только на экваторе продолжительность дня никогда не меняется – здесь день и ночь всегда длятся по 12 часов.