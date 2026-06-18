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ПВО сбила более 190 беспилотников на подлете к Москве - РИА Новости, 18.06.2026
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08:16 18.06.2026 (обновлено: 11:58 18.06.2026)
ПВО сбила более 190 беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили более 190 БПЛА на подлете к Москве

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На подлете к Москве уничтожили более 190 дронов.
  • Несколько БПЛА достигли нефтеперерабатывающего завода.
  • Из-за падения обломков беспилотников в разных районах Подмосковья есть повреждения объектов и жилых домов, пострадала женщина.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На подлете к Москве уничтожили более 190 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Работа ПВО продолжается", — написал он в канале на платформе "Макс".
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В аэропортах московского региона задержали 53 рейса более чем на два часа
Вчера, 11:53
Сегодня ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на Московский регион. Как рассказал глава столицы, несколько БПЛА смогли достичь нефтеперерабатывающего завода, идет ликвидация последствий.
Помимо этого, фрагменты одного из дронов упали на территории торгового центра "Садовод". Есть незначительные повреждения, раненых нет. На месте работают экстренные службы.
В подмосковной Электростали, по данным губернатора области Андрея Воробьева, из-за попадания обломков на крышу частного дома пострадала женщина.
В Жуковском беспилотник влетел в многоквартирное здание. В Люберцах повреждения получили фитнес-центр и объект в промзоне, загорелась кровля ТЦ "Белая дача". Кроме того, ущерб причинен частным домам в Чехове и Павловском Посаде, а в поселке Крюково фрагменты беспилотников упали на территории нескольких дачных участков. По предварительным данным, пострадавших нет.
На юго-востоке МКАД, участках Новорязанского шоссе, улиц Верхние Поля и Капотня приостановили движение транспорта, Чагинскую улицу закрыли полностью. В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово действовали временные ограничения, Жуковский обслуживают рейсы по согласованию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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МоскваСергей СобянинЭлектростальЖуковскийПроисшествияАндрей ВоробьевВооруженные силы Украины
 
 
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