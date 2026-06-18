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СК опросил более 40 потерпевших по делу об атаке ВСУ на автобус - РИА Новости, 18.06.2026
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18:50 18.06.2026
СК опросил более 40 потерпевших по делу об атаке ВСУ на автобус

СК опросил 41 потерпевшего по делу об атаке ВСУ на автобус

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По делу об атаке ВСУ на автобус в Брянской области признаны потерпевшими 19 несовершеннолетних и 22 взрослых.
  • В рамках расследования обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Потерпевшими по делу об атаке ВСУ на автобус в Брянской области признаны 19 несовершеннолетних и 22 взрослых, они допрошены в этом качестве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В настоящее время признаны в качестве потерпевших и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых", - сказала Петренко.
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Она добавила, что в рамках расследования дела осмотрены место происшествия и сам автобус, ставший объектом атаки ВСУ, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства.
Кроме того, по уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая (оценочная) судебные экспертизы.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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ПроисшествияРоссияБрянская областьГеленджикСветлана ПетренкоЕгор КовальчукВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Атака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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