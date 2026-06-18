СК опросил более 40 потерпевших по делу об атаке ВСУ на автобус

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Потерпевшими по делу об атаке ВСУ на автобус в Брянской области признаны 19 несовершеннолетних и 22 взрослых, они допрошены в этом качестве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.