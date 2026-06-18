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В СК заявили, что ВСУ целенаправленно атаковали трассу в Брянской области - РИА Новости, 18.06.2026
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16:55 18.06.2026
В СК заявили, что ВСУ целенаправленно атаковали трассу в Брянской области

СК: ВСУ целенаправленно атаковали трассу, по которой шел автобус с детьми

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики целенаправленно атаковали беспилотником трассу в Брянской области, по которой ехал автобус с детьми.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские боевики целенаправленно атаковали беспилотником трассу в Брянской области, по которой ехал автобус с детьми, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в 10 часов 17 июня 2026 года представители ВФУ с применением беспилотного летательного аппарата украинского производства совершили целенаправленную атаку с воздуха по участку автомобильной дороги на 98-м километре трассы "Брянск - Новозыбков" вблизи деревни Нельжичи Почепского района Брянской области, поразив пассажирский автобус марки "Бова", - сказала она.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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