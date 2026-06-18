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В СК пообещали установить всех причастных к удару ВСУ по автобусу с детьми - РИА Новости, 18.06.2026
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16:34 18.06.2026 (обновлено: 16:39 18.06.2026)
В СК пообещали установить всех причастных к удару ВСУ по автобусу с детьми

СК: Россия установит всех причастных к удару ВСУ по автобусу под Брянском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России установит всех причастных к удару ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следственный комитет России установит всех причастных к удару ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому чудовищному теракту", - сказала Петренко.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
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