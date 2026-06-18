Премьер Сингапура высоко оценил сотрудничество с Россией

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"Наши двусторонние отношения насчитывают много лет, они основаны на прагматизме, на практическом сотрудничестве. Мы высоко ценим наши отношения... Мы могли бы выявить области сотрудничества, где у нас есть общие интересы, для того, чтобы наши отношения развивались и дальше", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия-АСЕАН.