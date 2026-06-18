Премьер Сингапура высоко оценил сотрудничество с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Сингапура Лоуренс Вонг заявил о ценности практического взаимодействия с Россией и нацеленности на развитие отношений.
- На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия — АСЕАН он отметил, что двусторонние отношения основаны на прагматизме и практическом сотрудничестве.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Сингапур высоко ценит практическое взаимодействие с Россией и нацелен на развитие отношений, заявил премьер-министр страны Лоуренс Вонг.
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"Наши двусторонние отношения насчитывают много лет, они основаны на прагматизме, на практическом сотрудничестве. Мы высоко ценим наши отношения... Мы могли бы выявить области сотрудничества, где у нас есть общие интересы, для того, чтобы наши отношения развивались и дальше", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия-АСЕАН.
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