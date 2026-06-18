Сингапур приветствует активное сотрудничество России с АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что в его стране приветствуют активное взаимодействие России с АСЕАН.
- В Казани проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Сингапур приветствует активное взаимодействие РФ с АСЕАН, заявил премьер-министр страны Лоуренс Вонг.
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"Сингапур приветствует поддержку России центральной роли АСЕАН, также ваше активное взаимодействие с АСЕАН", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55