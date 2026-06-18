В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал сигнал "невысокий"

Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучал сигнал «Невысокий».

Ранее в тот же день радиостанция передала сообщение «Ощупывание».

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще один сигнал - "Невысокий" - прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

В четверг радиостанция передала сообщение "Ощупывание".

Новое сообщение зафиксировано в четверг в 19.07 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Невысокий".