Суд оштрафовал мать, чей ребенок был дома один и чуть не выпал из окна

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве суд приговорил к штрафу мать ребенка дошкольного возраста, который остался дома один и свесил ноги на подоконнике 13 этажа.

Мать оставила сына одного, закрыв входную дверь на нижний замок и, по ее словам, все окна, но забыла, что ребенок может самостоятельно открыть окно.

Суд, убедившись, что положение семьи оценивается удовлетворительно, а ее члены не страдают от зависимостей и расстройств, вынес решение о штрафе.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к штрафу мать ребенка, который, оставшись дома один, свесил ноги на подоконнике 13 этажа, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что ребенка дошкольного возраста, сидящего на подоконнике, увидела женщина из соседнего дома. Она вызвала полицию, чтобы спасти ребенка. При этом прибывшим патрульным даже не пришлось вскрывать замок – дверь квартиры была открыта, взрослых дома не было.

Из материалов следует, что в тот день отец ребенка отправился в строительный магазин, а у матери, директора свадебного салона, появились рабочие дела. Женщина, с ее слов, которые приводятся в документе, оставила сыну телефон с играми, закрыла все окна, закрыла входную дверь на нижний замок и уехала.

Сам ребенок пояснил полицейским, что его действительно оставили дома одного, но из-за игр телефон разрядился, ему стало скучно, тогда он и решил посидеть на подоконнике, сообщается в материалах.

В результате мать мальчика поставили на профилактический учет, привлекли к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию, затем, следует из материалов, в ее отношении возбудили и уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Женщина полностью признала вину.

В материалах добавляется, что женщина раскаивалась и признавалась в том, что очень сильно любит сына, и не могла предположить, что малыш способен самостоятельно открыть окно и забраться на подоконник. После того, как органы опеки на время забрали мальчика в реабилитационный центр, женщина ежедневно приезжала к нему и привозила гостинцы, рассказывала обвиняемая.