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Суд оштрафовал мать, чей ребенок был дома один и чуть не выпал из окна - РИА Новости, 18.06.2026
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04:20 18.06.2026
Суд оштрафовал мать, чей ребенок был дома один и чуть не выпал из окна

В Москве мать ребенка, который свесил ноги на подоконнике 13 этажа, оштрафовали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве суд приговорил к штрафу мать ребенка дошкольного возраста, который остался дома один и свесил ноги на подоконнике 13 этажа.
  • Мать оставила сына одного, закрыв входную дверь на нижний замок и, по ее словам, все окна, но забыла, что ребенок может самостоятельно открыть окно.
  • Суд, убедившись, что положение семьи оценивается удовлетворительно, а ее члены не страдают от зависимостей и расстройств, вынес решение о штрафе.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к штрафу мать ребенка, который, оставшись дома один, свесил ноги на подоконнике 13 этажа, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что ребенка дошкольного возраста, сидящего на подоконнике, увидела женщина из соседнего дома. Она вызвала полицию, чтобы спасти ребенка. При этом прибывшим патрульным даже не пришлось вскрывать замок – дверь квартиры была открыта, взрослых дома не было.
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Из материалов следует, что в тот день отец ребенка отправился в строительный магазин, а у матери, директора свадебного салона, появились рабочие дела. Женщина, с ее слов, которые приводятся в документе, оставила сыну телефон с играми, закрыла все окна, закрыла входную дверь на нижний замок и уехала.
Сам ребенок пояснил полицейским, что его действительно оставили дома одного, но из-за игр телефон разрядился, ему стало скучно, тогда он и решил посидеть на подоконнике, сообщается в материалах.
В результате мать мальчика поставили на профилактический учет, привлекли к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию, затем, следует из материалов, в ее отношении возбудили и уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Женщина полностью признала вину.
В материалах добавляется, что женщина раскаивалась и признавалась в том, что очень сильно любит сына, и не могла предположить, что малыш способен самостоятельно открыть окно и забраться на подоконник. После того, как органы опеки на время забрали мальчика в реабилитационный центр, женщина ежедневно приезжала к нему и привозила гостинцы, рассказывала обвиняемая.
Суд, убедившись, что положение семьи в целом оценивается удовлетворительно, а ее члены не страдают от зависимостей и расстройств, приговорил женщину к штрафу, заключается в материалах. Его сумма в документах не приводится, однако известно, что статья предусматривает санкцию в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода обвиняемого за период до шести месяцев.
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