В Шереметьево сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Шереметьево» сняли временные ограничения, связанные с сигналом «Воздушная тревога».
- Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места, пассажиров сопровождают из укрытий в здание аэровокзала.
- Авиакомпании корректируют расписание полетов, актуальную информацию о рейсах пассажиры могут уточнить через официальные каналы авиакомпаний.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Временные ограничения, связанные с введением сигнала "Воздушная тревога" из-за угрозы атаки БПЛА, сняли в "Шереметьево", пассажиры и сотрудники аэропорта возвращаются из укрытий, сообщила воздушная гавань.
"Сняты временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА).Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Пассажиров сопровождают из укрытий, в том числе из паркингов терминалов в здание аэровокзала", - говорится в сообщении.
Авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с вводимыми ограничениями, сообщили в "Шереметьево". Актуальную информацию о статусе рейса пассажиры могут уточнить через официальные каналы авиакомпаний.
Ограничения, связанные с объявлением сигнала "Воздушная тревога" из-за угрозы атаки БПЛА, были введены в "Шереметьево" в четверг в 04.18 мск. Пассажиры и сотрудники аэропорта были вынуждены проследовать в безопасные зоны и места укрытия.