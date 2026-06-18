В Шереметьево сняли временные ограничения

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту «Шереметьево» сняли временные ограничения, связанные с сигналом «Воздушная тревога».

Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места, пассажиров сопровождают из укрытий в здание аэровокзала.

Авиакомпании корректируют расписание полетов, актуальную информацию о рейсах пассажиры могут уточнить через официальные каналы авиакомпаний.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Временные ограничения, связанные с введением сигнала "Воздушная тревога" из-за угрозы атаки БПЛА, сняли в "Шереметьево", пассажиры и сотрудники аэропорта возвращаются из укрытий, сообщила воздушная гавань.

"Сняты временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА).Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Пассажиров сопровождают из укрытий, в том числе из паркингов терминалов в здание аэровокзала", - говорится в сообщении

Авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с вводимыми ограничениями, сообщили в "Шереметьево". Актуальную информацию о статусе рейса пассажиры могут уточнить через официальные каналы авиакомпаний.