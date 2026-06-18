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В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 18.06.2026
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08:02 18.06.2026 (обновлено: 08:03 18.06.2026)
В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Шереметьево» сняли временные ограничения, связанные с сигналом «Воздушная тревога».
  • Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места, пассажиров сопровождают из укрытий в здание аэровокзала.
  • Авиакомпании корректируют расписание полетов, актуальную информацию о рейсах пассажиры могут уточнить через официальные каналы авиакомпаний.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Временные ограничения, связанные с введением сигнала "Воздушная тревога" из-за угрозы атаки БПЛА, сняли в "Шереметьево", пассажиры и сотрудники аэропорта возвращаются из укрытий, сообщила воздушная гавань.
"Сняты временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА).Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Пассажиров сопровождают из укрытий, в том числе из паркингов терминалов в здание аэровокзала", - говорится в сообщении.
Авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с вводимыми ограничениями, сообщили в "Шереметьево". Актуальную информацию о статусе рейса пассажиры могут уточнить через официальные каналы авиакомпаний.
Ограничения, связанные с объявлением сигнала "Воздушная тревога" из-за угрозы атаки БПЛА, были введены в "Шереметьево" в четверг в 04.18 мск. Пассажиры и сотрудники аэропорта были вынуждены проследовать в безопасные зоны и места укрытия.
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