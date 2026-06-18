Эксперт рассказал о технике безопасности при подключении техники к сети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подключение нескольких мощных приборов к одной розетке через тройник увеличивает нагрузку на проводку и может привести к перегреву, рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
- Особенно опасны пусковые токи при включении приборов и дешевые разветвители без заземления, так как они увеличивают риск перегрева.
- Безопаснее всего подключать мощную технику напрямую в стационарную розетку, а при использовании разветвителя или удлинителя важно, чтобы они были сертифицированы и не использовались в комбинации с другими устройствами.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подключение нескольких мощных приборов к одной розетке через тройник увеличивает нагрузку на проводку и может привести к перегреву, рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
"Главная опасность возникает в местах соединений. В тройнике каждое соединение обладает сопротивлением. При высокой нагрузке часть энергии превращается в тепло, и температура растет именно в контактах. Если пластины тонкие или плохо прижаты, нагрев идет быстрее", - сказал Буряков в беседе с "Лентой.ру".
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По словам эксперта, из-за перегрева пластик размягчается, контакты окисляются, и система может войти в аварийный режим. Буряков предупредил, что ситуацию усугубляют удлинители, подключенные друг к другу, так как каждый узел добавляет сопротивление.
Он объяснил, что особенно опасны пусковые токи: при включении приборов нагрузка кратковременно возрастает в разы. Автоматический выключатель не всегда срабатывает вовремя, так как реагирует на ток, а не на температуру внутри тройника. Наибольший риск создают дешевые разветвители без заземления.
"Безопаснее всего подключать мощную технику - обогреватели, микроволновые печи, кондиционеры, стиральные машины, холодильники - напрямую в стационарную розетку, не собирая несколько энергоемких приборов в одной точке питания. Если использование разветвителя или удлинителя все же необходимо, он должен иметь достаточный запас по току, быть сертифицирован по соответствующим стандартам и использоваться без "гирлянд" из последовательно включенных устройств", - посоветовал эксперт.