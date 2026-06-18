Додик осудил атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии под Брянском — тяжкое преступление, мир должен так это воспринимать и говорить об этом, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.