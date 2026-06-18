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Додик осудил атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском - РИА Новости, 18.06.2026
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01:05 18.06.2026
Додик осудил атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Додик назвал нападение ВСУ на автобус с детьми под Брянском тяжким преступлением

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, лидер правящей в Республике Сербской партии, назвал тяжким преступлением нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии под Брянском.
  • После атаки на детей мир должен заговорить, заявил он.
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии под Брянском — тяжкое преступление, мир должен так это воспринимать и говорить об этом, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Нападение на автобус с детьми из Белоруссии – тяжкое преступление и мир должен так его воспринимать. Режим в Киеве утратил всякую порядочность и молчание большей части международного сообщества на нынешние бесчинства воспринимает как одобрение. После атаки на детей мир должен заговорить. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, раненым желаю скорого выздоровления", - написал Додик в соцсети Х.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Генсек ОДКБ осудил удар дрона ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Вчера, 23:29
Глава правящей в Республике Сербской партии 23 мая осудил удар ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, где, по данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей.
По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Перевозчики детей в атакованном ВСУ автобусе выбрали небезопасный маршрут
Вчера, 22:14
 
В миреБелоруссияКиевРеспублика СербскаяМилорад ДодикЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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