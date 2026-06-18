Додик осудил атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милорад Додик, лидер правящей в Республике Сербской партии, назвал тяжким преступлением нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии под Брянском.
- После атаки на детей мир должен заговорить, заявил он.
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии под Брянском — тяжкое преступление, мир должен так это воспринимать и говорить об этом, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Нападение на автобус с детьми из Белоруссии – тяжкое преступление и мир должен так его воспринимать. Режим в Киеве утратил всякую порядочность и молчание большей части международного сообщества на нынешние бесчинства воспринимает как одобрение. После атаки на детей мир должен заговорить. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, раненым желаю скорого выздоровления", - написал Додик в соцсети Х.
Глава правящей в Республике Сербской партии 23 мая осудил удар ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, где, по данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей.
По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).