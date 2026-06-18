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В Госдуме рассказали, как оформить самозапрет на кредиты - РИА Новости, 18.06.2026
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03:41 18.06.2026
В Госдуме рассказали, как оформить самозапрет на кредиты

Колунов: установить самозапрет на оформление кредитов можно через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 марта 2025 года россияне могут установить самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги».
  • Самозапрет распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и микрозаймы, но не действует на ипотеки и некоторые другие виды кредитов.
  • Существует два варианта самозапрета — частичный и полный.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне могут установить самозапрет на оформление кредитов через портал "Госуслуги", данный механизм распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и микрозаймы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что самозапрет на оформление кредитов действует в России с 1 марта 2025 года. По его словам, данный механизм работает во всех банках и микрофинансовых организациях и позволяет защитить граждан от мошеннических действий третьих лиц, так, злоумышленники не смогут оформить кредит по украденному паспорту или иным документам.
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"Установить запрет можно на портале "Госуслуги", он распространяется на потребкредиты, кредитные карты и микрозаймы. Но не действует на ипотеки, кредиты под залог автомобиля или недвижимости, образовательные кредиты с господдержкой, так как для их получения необходимо предоставление дополнительных документов", - сказал Колунов.
Он отметил, что существует два варианта самозапрета - частичный и полный.
"Полный запрет действует на оформление займов и в банках, и в МФО. Способ их получения - очно или онлайн - не имеет значения. Частичный запрет позволяет уточнить параметры и запретить кредиты только в банках или только в МФО, разрешить очное оформление, но запретить дистанционное, например", - заключил депутат.
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