В Госдуме рассказали, как оформить самозапрет на кредиты

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне могут установить самозапрет на оформление кредитов через портал "Госуслуги", данный механизм распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и микрозаймы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Полный запрет действует на оформление займов и в банках, и в МФО. Способ их получения - очно или онлайн - не имеет значения. Частичный запрет позволяет уточнить параметры и запретить кредиты только в банках или только в МФО, разрешить очное оформление, но запретить дистанционное, например", - заключил депутат.