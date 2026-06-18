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ВСУ пользуются аэродромом в Молдавии, рассказал посол России - РИА Новости, 18.06.2026
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03:24 18.06.2026 (обновлено: 14:58 18.06.2026)
ВСУ пользуются аэродромом в Молдавии, рассказал посол России

Посол Озеров: на молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Gganebnyi / Mig29 MarculestiАвиабаза Маркулешты
Авиабаза Маркулешты - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Gganebnyi / Mig29 Marculesti
Авиабаза Маркулешты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что на молдавском аэродроме Маркулешты регулярно садятся самолеты ВСУ.
  • Он усомнился в нейтральном статусе республики.
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. На молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров.
"Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут", — сказал он.
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По словам дипломата, из-за этого к властям республики есть особые вопросы.
«

"И они касаются прежде всего соблюдения самими властями Республики Молдова собственного конституционного статуса как нейтрального государства", — пояснил Озеров.

В феврале 2025 года и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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