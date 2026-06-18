В Сочи прибыл резервный борт для пассажиров аварийно севшего рейса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рейс Smartavia из Сочи в Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем и благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пострадавших нет.
- Резервный борт Smartavia прибыл в аэропорт Сочи и вылетит в Архангельск в 01:30 мск.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Резервный борт для пассажиров вынужденно севшего в Сочи рейса Smartavia прибыл в аэропорт и вылетит в Архангельск в 01.30 мск, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Сочи в Архангельск, подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пострадавших нет.
"Резервный самолет Smartavia прибыл в аэропорт Сочи. В 1.30 мск он вылетит с пассажирами в Архангельск", - рассказали в Smartavia.