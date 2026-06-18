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В Сочи прибыл резервный борт для пассажиров аварийно севшего рейса - РИА Новости, 18.06.2026
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01:45 18.06.2026
В Сочи прибыл резервный борт для пассажиров аварийно севшего рейса

В Сочи прибыл резервный борт для пассажиров аварийно севшего рейса Smartavia

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейс Smartavia из Сочи в Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем и благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пострадавших нет.
  • Резервный борт Smartavia прибыл в аэропорт Сочи и вылетит в Архангельск в 01:30 мск.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Резервный борт для пассажиров вынужденно севшего в Сочи рейса Smartavia прибыл в аэропорт и вылетит в Архангельск в 01.30 мск, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Сочи в Архангельск, подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пострадавших нет.
"Резервный самолет Smartavia прибыл в аэропорт Сочи. В 1.30 мск он вылетит с пассажирами в Архангельск", - рассказали в Smartavia.
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