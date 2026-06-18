Москва придает особое значение саммиту Россия — АСЕАН, заявил Путин

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"Уважаемый господин премьер-министр, я очень рад видеть вас в Казани. Да и мы только что завершили работу на саммите Россия-АСЕАН. Его успешному проведению мы придавали особое значение, в год юбилея, 35-летия установления связей между Россией и АСЕАНом", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.