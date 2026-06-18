Москва придает особое значение саммиту Россия — АСЕАН, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что российская сторона придавала особое значение проведению саммита Россия — АСЕАН.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Российская сторона придавала особое значение проведению саммита Россия - АСЕАН, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
«
"Уважаемый господин премьер-министр, я очень рад видеть вас в Казани. Да и мы только что завершили работу на саммите Россия-АСЕАН. Его успешному проведению мы придавали особое значение, в год юбилея, 35-летия установления связей между Россией и АСЕАНом", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
Путин отметил, что Россия также высоко ценит неизменное содействие продвижению взаимодействия РФ и АСЕАН.