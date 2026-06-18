Сальдо напомнил, кто основал Херсон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Херсон русским городом и напомнил, что он был основан по указу императрицы Екатерины II.
- 18 июня Херсон отмечает 248 лет со дня основания.
- Сальдо подчеркнул, что Херсон временно находится под контролем ВСУ, но возродится и вернется к России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Херсон русским городом и напомнил, что основан он был по указу императрицы Екатерины II.
Херсон 18 июня отмечает 248 лет со дня основания.
"Восемнадцатого июня 1778 года по указу императрицы Екатерины II князь Потемкин заложил крепость и верфь в дельте Днепра. Так, на карте России появился город, которому суждено было стать колыбелью Черноморского флота и гордостью всего Юга", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, Херсон всегда был городом с душой, но сейчас временно находится под контролем ВСУ.
"Сейчас наш город временно оторван от России, но сердце Херсона бьется, и мы слышим этот стук. Наша общая цель - возродить его, вернуть домой, согреть теплом и заботой, которых он был лишен долгие годы. И это обязательно случится. Мы вернемся на свои улицы, в свои парки, к могилам предков. Вернемся хозяевами", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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