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Сальдо напомнил, кто основал Херсон - РИА Новости, 18.06.2026
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10:09 18.06.2026
Сальдо напомнил, кто основал Херсон

Сальдо назвал Херсон русским городом

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Херсон русским городом и напомнил, что он был основан по указу императрицы Екатерины II.
  • 18 июня Херсон отмечает 248 лет со дня основания.
  • Сальдо подчеркнул, что Херсон временно находится под контролем ВСУ, но возродится и вернется к России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Херсон русским городом и напомнил, что основан он был по указу императрицы Екатерины II.
Херсон 18 июня отмечает 248 лет со дня основания.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
ВСУ намеренно бьют по узловым точкам Херсонской области, заявил Сальдо
15 июня, 17:29
"Восемнадцатого июня 1778 года по указу императрицы Екатерины II князь Потемкин заложил крепость и верфь в дельте Днепра. Так, на карте России появился город, которому суждено было стать колыбелью Черноморского флота и гордостью всего Юга", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, Херсон всегда был городом с душой, но сейчас временно находится под контролем ВСУ.
"Сейчас наш город временно оторван от России, но сердце Херсона бьется, и мы слышим этот стук. Наша общая цель - возродить его, вернуть домой, согреть теплом и заботой, которых он был лишен долгие годы. И это обязательно случится. Мы вернемся на свои улицы, в свои парки, к могилам предков. Вернемся хозяевами", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонХерсонская областьВладимир СальдоЕкатерина IIВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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