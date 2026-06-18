Сальдо напомнил, кто основал Херсон

"Сейчас наш город временно оторван от России, но сердце Херсона бьется, и мы слышим этот стук. Наша общая цель - возродить его, вернуть домой, согреть теплом и заботой, которых он был лишен долгие годы. И это обязательно случится. Мы вернемся на свои улицы, в свои парки, к могилам предков. Вернемся хозяевами", - подчеркнул губернатор.