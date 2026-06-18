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ЦБ опроверг слухи о контроле над платежами через цифровой рубль - РИА Новости, 18.06.2026
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20:37 18.06.2026
ЦБ опроверг слухи о контроле над платежами через цифровой рубль

ЦБР опроверг слухи о том, что цифровой рубль нужен для контроля над платежами

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Цифровой рубль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России опроверг слухи о том, что цифровой рубль нужен для контроля над платежами людей, и подчеркнул, что все счета цифрового рубля и операции с ним защищены банковской тайной.
  • Цифровой рубль будет дополнением к существующим формам платежа (наличные и безналичные), а не их заменой.
  • С 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны все системно значимые банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Банк России опроверг слухи о том, что цифровой рубль нужен для контроля над платежами людей - все счета цифрового рубля и операции с ними защищены банковской тайной, сообщил ЦБ.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам - он не отменяет и не заменяет их.
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"Вокруг цифрового рубля много слухов о том, что он нужен для контроля над платежами людей. Это не так. Все счета цифрового рубля и операции с ними защищены банковской тайной точно так же, как и обычный безнал", - написал регулятор в своем Telegram-канале.

Как отмечает регулятор, большой плюс цифрового рубля в том, что он будет дополнением к имеющимся формам платежа, а не заменой. В каждой ситуации человек сможет сам решить: платить наличными, картой, цифровыми рублями или другими способами.
"Кроме того, можно вообще не открывать счет цифрового рубля. А если открыл и что-то показалось неудобным, понял, что не хочешь пользоваться, то закрыть его тоже просто", - поясняет регулятор.
Также ЦБ РФ пояснил, что работает над созданием технологий, которые позволяют обеспечивать бесперебойную работу с операциями с цифровыми рублями даже при нестабильном интернет-соединении.
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"Мы понимаем, как важно для граждан и бизнеса обеспечить работу платежей и переводов даже без интернета. Мы исследуем технологии, которые могут позволить это сделать, и планируем, что возможность расплачиваться цифровыми рублями там, где нет интернета, будет реализована на следующих этапах развития проекта. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении.
С 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны не только все системно значимые банки, но и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
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