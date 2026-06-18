Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" показал беспилотник, способный уворачиваться от перехватчиков - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 18.06.2026 (обновлено: 10:40 18.06.2026)
"Ростех" показал беспилотник, способный уворачиваться от перехватчиков

"Ростех" показал беспилотник Supercam S180, уворачивающийся от перехватчиков

© Фото : ТехнодинамикаБеспилотник Supercam S180
Беспилотник Supercam S180 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Технодинамика
Беспилотник Supercam S180
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник Supercam S180, представленный «Ростехом» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», способен уворачиваться от дронов-перехватчиков противника.
  • Обновленный БПЛА стал существенно быстрее и автономнее, может находиться в воздухе более четырех часов для выполнения задач длительной разведки.
  • Supercam S180 оснащен дополнительной камерой, радиочастотной детекцией и системами для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронного противодействия.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Беспилотник Supercam S180, который "Ростех" в обновленном облике представил на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026", способен уворачиваться от дронов-перехватчиков противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов", - говорится в сообщении.
Российские дроны лучше защищены от несанкционированного доступа - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Ростех" рассказал о защищенности российских беспилотников
14 мая, 10:10
Отмечается, что в обновленном облике БПЛА-разведчик стал существенно быстрее и автономнее, он может находиться в воздухе более четырех часов для эффективного выполнения задач длительной разведки. Масса полезной нагрузки дрона составляет до 1,5 килограмма, запускается аппарат с катапульты.
Как отметили в "Ростехе", Supercam S180 получил дополнительную камеру для обзора задней и верхней полусферы. За счет этого он может автоматически распознавать объекты и сигнализировать оператору о приближении беспилотника-перехватчика, идущего на таран.
"Кроме того, новый отечественный дрон оснащен радиочастотной детекцией, что позволяет засекать аппараты противника также по их радиоизлучению. Особое внимание уделено повышению устойчивости к современным средствам радиоэлектронного противодействия – беспилотник оснащен разными навигационными системами, которые дублируют друг друга", – добавили в пресс-службе.
Еще одна особенность нового БПЛА - он способен в автоматическом режиме не только достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время, но и самостоятельно провести постобработку кадров и распознать объекты с помощью искусственного интеллекта.
Выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026" проходит в Минске с 17 по 19 июня. Предприятия "Ростеха" показывают на ней различные беспилотники, барражирующие боеприпасы, а также средства обнаружения и подавления БПЛА и стрелковое вооружение.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В России разработали контур управления противодронными системами
10 апреля, 10:30
 
ТехнологииМинскРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала