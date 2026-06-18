"Ростех" показал беспилотник, способный уворачиваться от перехватчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Беспилотник Supercam S180, представленный «Ростехом» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», способен уворачиваться от дронов-перехватчиков противника.

Обновленный БПЛА стал существенно быстрее и автономнее, может находиться в воздухе более четырех часов для выполнения задач длительной разведки.

Supercam S180 оснащен дополнительной камерой, радиочастотной детекцией и системами для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронного противодействия.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Беспилотник Supercam S180, который "Ростех" в обновленном облике представил на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026", способен уворачиваться от дронов-перехватчиков противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обновленном облике БПЛА-разведчик стал существенно быстрее и автономнее, он может находиться в воздухе более четырех часов для эффективного выполнения задач длительной разведки. Масса полезной нагрузки дрона составляет до 1,5 килограмма, запускается аппарат с катапульты.

Как отметили в " Ростехе ", Supercam S180 получил дополнительную камеру для обзора задней и верхней полусферы. За счет этого он может автоматически распознавать объекты и сигнализировать оператору о приближении беспилотника-перехватчика, идущего на таран.

"Кроме того, новый отечественный дрон оснащен радиочастотной детекцией, что позволяет засекать аппараты противника также по их радиоизлучению. Особое внимание уделено повышению устойчивости к современным средствам радиоэлектронного противодействия – беспилотник оснащен разными навигационными системами, которые дублируют друг друга", – добавили в пресс-службе.

Еще одна особенность нового БПЛА - он способен в автоматическом режиме не только достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время, но и самостоятельно провести постобработку кадров и распознать объекты с помощью искусственного интеллекта.