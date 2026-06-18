ПУТИН ДАЛ СТАРТ РАБОТЕ НОВОГО СБОРОЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРЕДПРИЯТИИ В ТАТАРСТАНЕ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ НА ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПГ
Путин дал старт работе нового испытательного комплекса в Татарстане
Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса в Татарстане
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани