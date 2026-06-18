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Киселев вошел в девятый состав Общественной палаты - РИА Новости, 18.06.2026
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17:30 18.06.2026
Киселев вошел в девятый состав Общественной палаты

Дмитрия Киселева переизбрали в девятый состав Общественной палаты

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев переизбран в девятый состав Общественной палаты.
  • В новый состав ОП избраны 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций по 14 направлениям общественной деятельности.
  • Вместе с Киселевым по направлению "Информационное сообщество, СМИ и массовые коммуникации. Сохранение и развитие информационной безопасности и суверенитета" в новый состав палаты вошли Дмитрий Пучков и Екатерина Мизулина.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев переизбран в девятый состав Общественной палаты РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
Состав ОП РФ сформирован посредством голосования членов Общественной палаты РФ, утвержденных президентом России, а также членов палаты от субъектов РФ. Всего по итогам голосования были избраны 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций по 14 направлениям общественной деятельности.
Киселев, входивший также в восьмой состав Общественной палаты РФ, вновь избран по направлению "Информационное сообщество, СМИ и массовые коммуникации. Сохранение и развитие информационной безопасности и суверенитета". Вместе с ним по данному направлению в новый состав палаты вошли писатель, блогер Дмитрий Пучков и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Избрание представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций завершило формирование девятого состава Общественной палаты РФ. Вопросы структуры палаты, формирования комиссий, а также избрания председателей комиссий и их заместителей будут рассмотрены на первом пленарном заседании нового состава.
В феврале президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ. Новый состав Общественной палаты РФ (ОП РФ) будет включать 172 члена, среди которых 89 представителей субъектов РФ.
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