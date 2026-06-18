Киселев вошел в девятый состав Общественной палаты

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев переизбран в девятый состав Общественной палаты РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

Избрание представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций завершило формирование девятого состава Общественной палаты РФ. Вопросы структуры палаты, формирования комиссий, а также избрания председателей комиссий и их заместителей будут рассмотрены на первом пленарном заседании нового состава.