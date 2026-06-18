Американские парламентарии могут осенью приехать в Россию, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Володин заявил, что американские парламентарии могут приехать в Россию осенью.
- Делегация депутатов Госдумы провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США в конце марта.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американские парламентарии могут осенью приехать в Россию, диалог идет по линии МИД, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Диалог идет по линии МИД России. Возможно, наши (американские - ред.) коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть", - сказал Володин журналистам.
Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.
Никонов после визита в Вашингтон заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время.