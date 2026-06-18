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На Западе ужаснулись от идеи Нидерландов на случай войны с Россией - РИА Новости, 18.06.2026
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11:37 18.06.2026
На Западе ужаснулись от идеи Нидерландов на случай войны с Россией

Профессор Диесен осудил тестирование Нидерландами лагеря для военнопленных РФ

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отреагировал на отработку Нидерландами сценария размещения лагеря для российских военнопленных.
  • Глен Диесен выразил обеспокоенность по поводу растущего гнева в России и призвал положить конец опосредованной войне.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Профессор Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен резко отреагировал на отработку Нидерландами сценария размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией.
"В сочетании с сообщениями об угрозах Германии напасть на Россию, гнев в России, похоже, достигает критической точки. Эту опосредованную войну необходимо как можно скорее положить конец, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля", — написал он в соцсети X.
По данным газеты Algemeen Dagblad, армия Нидерландов проводит на этой неделе в Марнехёйзене масштабные испытания нового проекта лагеря, рассчитанного в случае крупного конфликта на размещение до 2000 "российских военнопленных".
В понедельник в посольстве России в Гааге сообщили о немыслимом уровне абсурда антироссийских. Отмечается, что подобные кощунства становятся в Нидерландах повседневной рутиной.
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