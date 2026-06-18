Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отреагировал на отработку Нидерландами сценария размещения лагеря для российских военнопленных.
- Глен Диесен выразил обеспокоенность по поводу растущего гнева в России и призвал положить конец опосредованной войне.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Профессор Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен резко отреагировал на отработку Нидерландами сценария размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией.
По данным газеты Algemeen Dagblad, армия Нидерландов проводит на этой неделе в Марнехёйзене масштабные испытания нового проекта лагеря, рассчитанного в случае крупного конфликта на размещение до 2000 "российских военнопленных".
В понедельник в посольстве России в Гааге сообщили о немыслимом уровне абсурда антироссийских. Отмечается, что подобные кощунства становятся в Нидерландах повседневной рутиной.