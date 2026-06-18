Россия поворачивает на Юго-Восток

Владимир Путин принимает в Казани лидеров Юго-Восточной Азии: юбилейный саммит посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Хотя у большинства россиян этот регион ассоциируется разве что с пляжным отдыхом (Таиланд, Вьетнам и индонезийский Бали — популярные направления у наших граждан), в реальности речь идет об одном из важнейших центров силы современного мира. Не "какой-то там регион между Китаем и Индией" (и геополитически США), а стремящийся к полноценной самостоятельности участник процесса строительства нового миропорядка.