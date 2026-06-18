Россия поворачивает на Юго-Восток

Владимир Путин принимает в Казани лидеров Юго-Восточной Азии: юбилейный саммит посвящен 35-летию отношений России с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Хотя у большинства россиян этот регион ассоциируется разве что с пляжным отдыхом (Таиланд, Вьетнам и индонезийский Бали — популярные направления у наших граждан), в реальности речь идет об одном из важнейших центров силы современного мира. Не "какой-то там регион между Китаем и Индией" (и геополитически США), а стремящийся к полноценной самостоятельности участник процесса строительства нового миропорядка.
В АСЕАН входят очень разные страны: от почти 300-миллионной Индонезии до менее чем полумиллионного Брунея, от социалистического Лаоса до монархического Таиланда, от управляемой военными многонациональной и аграрной Мьянмы до ультрасовременного города-государства — Республики Сингапур, от буддийской Камбоджи до католических Филиппин. Но каждая из них понимает, что вместе они представляют собой очень внушительную силу и делают ставку на экономическую интеграцию внутри своего объединения. Совокупный ВВП (по покупательной способности) стран АСЕАН уступает только китайскому, американскому и индийскому, общее население превышает 700 миллионов. Ну а геополитическое значение и влияние Юго-Восточной Азии будет только расти. Так что для России это важнейший партнер, но и у стран АСЕАН наша страна вызывает большой интерес и пристальное внимание.
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Именно поэтому девять из 11 делегаций представлены на высшем уровне, но и про две страны, чьи руководители не приехали в Казань, нельзя сказать, что у них есть проблемы с Россией. Скорее, наоборот: Индонезия и Мьянма все последние годы демонстративно сближаются с нашей страной. Президент Республики Союз Мьянма (бывшей Бирмы) Минг Мин Аун Хлайн вступил в должность только два месяца назад, но фактически он руководит страной уже пять лет, а до этого еще десять лет был неофициальным лидером — в качестве главнокомандующего вооруженными силами (в Мьянме эта ключевая должность). Генерал неоднократно приезжал в Россию, но в эти дни он находится с официальным визитом в Пекине. Нет, это не демонстрация в отношении России — это следствие того, что внутри АСЕАН в отношении Мьянмы уже несколько лет (после того, как в 2021 военные распустили действовавшие гражданское правительство и парламент) действуют ограничения, так что ее руководство не принимает участия даже в саммитах самой организации. Поэтому в Казани страну представляет постоянный секретарь МИД в статусе спецпредставителя президента.
Ну а индонезийский руководитель Прабово Субианто вообще поставил рекорд в истории наших отношений: за почти 20 месяцев своего президентства он уже трижды приезжал в Россию (последний раз — в апреле), и это не считая еще одного визита, когда он прилетел в качестве уже избранного, но еще не вступившего в должность главы государства. Такой плотности контактов у наших стран не было даже в годы былого наивысшего расцвета — с середины 50-х до середины 60-х годов. Тогда президент Сукарно часто бывал в Москве, а Никита Хрущев прилетал в Индонезию. Потом, правда, отношения пережили спад — когда Сукарно сменил у власти генерал Сухарто. Он впервые добрался до Москвы только в 1989-м, ну а теперь его зять наверстывает упущенное. Да, генерал Субианто — зять бывшего президента и очень активный сторонник всяческого укрепления двухсторонних отношений, отмечающий, что в Индонезии помнят советскую помощь 70-летней давности.
Ведь хотя нынешний саммит и посвящен 35-летию установления сотрудничества между Россией и АСЕАН (которая была создана почти 60 лет назад), у нашей страны очень интересная и насыщенная история давних отношений почти со всеми странами региона (кроме, пожалуй, самой молодой из них — Восточного Тимора, отделившегося от Индонезии уже в этом веке).
Еще в 1950-е годы мы поддерживали Вьетнам в его борьбе с французами (а потом, в 1960-е, — в войне с американцами), и социалистическая республика с тех пор является нашим близким и важным другом. Как и соседний (и тоже социалистический) Лаос или уже не социалистическая Камбоджа. Отношения с ними тоже завязались в 1950-е, но стали особенно тесными во второй половине 1970-х. Две монархии — Малайзия и Тайланд — считались в советские годы проамериканскими, но и тогда находили в себе силы налаживать связи с Москвой, а в постсоветские годы отношения получили заметное ускорение, на котором не сказались даже западные санкции (символично, что в этом году на парад Победы приезжал король Малайзии). Кстати, единственной страной региона, которая после 2022-го присоединилась к части западных санкций против России, был Сингапур, но и его премьер-министр прилетел в Казань. Потому что Сингапур даже в 60-70-е годы прошлого века (при всем его страхе перед коммунистами и очень заметной ориентации на англосаксов) проявлял интерес к Москве — легендарный Ли Куан Ю хорошо знал, что нужно диверсифицировать связи.
Самой проамериканской страной в АСЕАН в советские годы были Филиппины (их американцы в первой половине прошлого века вообще подумывали включить в свой состав), но и их президент Фердинанд Маркос полвека назад прилетал в Москву, а сейчас Путин принимает в Казани его сына и тезку. А Маркос-младший ждет нашего президента в ноябре в Маниле, где пройдет Восточноазиатский саммит — мероприятие, на котором помимо стран АСЕАН представлены и Россия, и Китай, и США.
Это будет первый за всю историю визит президента России на Филиппины, а большинство стран региона он уже посещал. Чаще всего — Вьетнам, где Путин был пять раз, но и Индонезию, Сингапур, Малайзию, Бруней (чей султан Хассанал Болкиах вчера вспоминал, как они впервые встречались еще в 2000-м). Если не брать совсем уж экзотический Восточный Тимор, то, кроме Филлипин, остались еще не посещенные Путиным Таиланд, Мьянма, Лаос и Камбоджа. Просто напрашивается большой визит президента в страны региона — и, скорее всего, в ноябре (по дороге на Филиппины или возвращаясь с них) Путин посетит как минимум одну из них.
Там видят в России не только значимого торгового партнера, источник туристов, нефти, газа и оружия, но и страну, с которой многое связано как в их прошлом, так и в будущем. Россия и АСЕАН действительно заинтересованы друг в друге, чтобы вместе строить новый миропорядок.