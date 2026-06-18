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Россия заинтересована в расширении контактов с Камбоджей, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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20:00 18.06.2026 (обновлено: 20:38 18.06.2026)
Россия заинтересована в расширении контактов с Камбоджей, заявил Путин

Путин: РФ заинтересована в расширении деловых контактов с Камбоджей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о заинтересованности России в расширении контактов по линии деловых кругов с Камбоджей.
  • В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний, включая "Автоваз", ГАЗ, КАМАЗ, "Мираторг" и другие.
  • По итогам прошлого года двусторонний товарооборот между Россией и Камбоджей увеличился на 2%, но эта цифра не отвечает имеющемуся потенциалу.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении контактов по линии деловых кругов с Камбоджей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.
"Заинтересованы в расширении контактов по линии деловых кругов двух стран. В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний. Это "Автоваз", ГАЗ, КАМАЗ, "Мираторг" и другие", - сказал Путин в ходе встречи.
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Президент отметил, что камбоджийская делегация была представлена на состоявшемся 3-6 июня Петербургском международном экономическом форуме.
"Наша страна помогала, как известно, в становлении камбоджийской государственности. При содействии СССР в Камбодже построен крупный госпиталь и технологический институт, введены в эксплуатацию объекты энергетической, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, морской, транспортной инфраструктуры", - уточнил Путин.
Он подчеркнул, что многие из этих объектов и по сей день продолжают служить на благо камбоджийцев. По словам главы государства, сегодня российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2%.
"Конечно, это мало, эта цифра не отвечает имеющемуся у нас потенциалу. Над активизацией торгово-инвестиционных связей работают правительства наших стран", - добавил президент.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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