Россия заинтересована в расширении контактов с Камбоджей, заявил Путин

Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в расширении контактов по линии деловых кругов с Камбоджей.

В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний, включая "Автоваз", ГАЗ, КАМАЗ, "Мираторг" и другие.

По итогам прошлого года двусторонний товарооборот между Россией и Камбоджей увеличился на 2%, но эта цифра не отвечает имеющемуся потенциалу.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении контактов по линии деловых кругов с Камбоджей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.

"Заинтересованы в расширении контактов по линии деловых кругов двух стран. В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний. Это " Автоваз ", ГАЗ , КАМАЗ, " Мираторг " и другие", - сказал Путин в ходе встречи.

Президент отметил, что камбоджийская делегация была представлена на состоявшемся 3-6 июня Петербургском международном экономическом форуме.

"Наша страна помогала, как известно, в становлении камбоджийской государственности. При содействии СССР Камбодже построен крупный госпиталь и технологический институт, введены в эксплуатацию объекты энергетической, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, морской, транспортной инфраструктуры", - уточнил Путин.

Он подчеркнул, что многие из этих объектов и по сей день продолжают служить на благо камбоджийцев. По словам главы государства, сегодня российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2%.

"Конечно, это мало, эта цифра не отвечает имеющемуся у нас потенциалу. Над активизацией торгово-инвестиционных связей работают правительства наших стран", - добавил президент.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.