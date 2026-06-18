Россия заинтересована в расширении контактов с Камбоджей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о заинтересованности России в расширении контактов по линии деловых кругов с Камбоджей.
- В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний, включая "Автоваз", ГАЗ, КАМАЗ, "Мираторг" и другие.
- По итогам прошлого года двусторонний товарооборот между Россией и Камбоджей увеличился на 2%, но эта цифра не отвечает имеющемуся потенциалу.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении контактов по линии деловых кругов с Камбоджей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.
Президент отметил, что камбоджийская делегация была представлена на состоявшемся 3-6 июня Петербургском международном экономическом форуме.
"Наша страна помогала, как известно, в становлении камбоджийской государственности. При содействии СССР в Камбодже построен крупный госпиталь и технологический институт, введены в эксплуатацию объекты энергетической, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, морской, транспортной инфраструктуры", - уточнил Путин.
Он подчеркнул, что многие из этих объектов и по сей день продолжают служить на благо камбоджийцев. По словам главы государства, сегодня российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2%.
"Конечно, это мало, эта цифра не отвечает имеющемуся у нас потенциалу. Над активизацией торгово-инвестиционных связей работают правительства наших стран", - добавил президент.
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