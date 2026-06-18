Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил о намерении России продолжать взаимодействие с Восточным Тимором в разработке полезных ископаемых и других сферах.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия намерена продолжать взаимодействие с Восточным Тимором в разработке полезных ископаемых и других сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Заинтересованы в развитии партнерства в различных областях. Прежде всего в сфере энергетики, разработке полезных ископаемых и туризма", - сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия также видит возможности в развитии товарооборота между странами.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней , Восточный Тимор, Вьетнам