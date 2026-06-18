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Россия намерена развивать сотрудничество с Восточным Тимором, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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19:03 18.06.2026 (обновлено: 19:04 18.06.2026)
Россия намерена развивать сотрудничество с Восточным Тимором, заявил Путин

Путин: РФ намерена продолжать сотрудничать с Восточным Тимором в разных сферах

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о намерении России продолжать взаимодействие с Восточным Тимором в разработке полезных ископаемых и других сферах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия намерена продолжать взаимодействие с Восточным Тимором в разработке полезных ископаемых и других сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао.
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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"Заинтересованы в развитии партнерства в различных областях. Прежде всего в сфере энергетики, разработке полезных ископаемых и туризма", - сказал российский лидер.
Путин добавил, что Россия также видит возможности в развитии товарооборота между странами.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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РоссияВосточный ТиморКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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