Россия намерена развивать сотрудничество с Восточным Тимором, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о намерении России продолжать взаимодействие с Восточным Тимором в разработке полезных ископаемых и других сферах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия намерена продолжать взаимодействие с Восточным Тимором в разработке полезных ископаемых и других сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао.
"Заинтересованы в развитии партнерства в различных областях. Прежде всего в сфере энергетики, разработке полезных ископаемых и туризма", - сказал российский лидер.
Путин добавил, что Россия также видит возможности в развитии товарооборота между странами.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.