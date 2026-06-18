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Россия будет наносить регулярные удары по целям на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2026
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16:30 18.06.2026 (обновлено: 19:13 18.06.2026)
Россия будет наносить регулярные удары по целям на Украине, заявил Лавров

Лавров: РФ будет наносить удары по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в ответ на атаки Киева будет регулярно бить по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Задачу поставил лично Путин.
  • Армия уже приступила к ее выполнению.
КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Россия в ответ на атаки Киева будет регулярно бить по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары", — сказал он журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН.
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Лавров подчеркнул, что военные уже приступили к выполнению задачи Верховного главнокомандующего.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, накануне они ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Он ехал из Белоруссии в Геленджик. В салоне были 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.
А в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
В МИД России заявили, что армия в ответ будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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