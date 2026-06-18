Мурашко рассказал об оперативности скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 85% выездов скорой медицинской помощи в России выполняются в течение 20 минут.

В 2025 году выполнено более 37 миллионов вызовов скорой медицинской помощи.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 85% выездов скорой медицинской помощи выполняются в России в течение 20 минут, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр в четверг обратился к участникам 25-го Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием "Скорая медицинская помощь – 2026".

"Несмотря на климато-географические особенности нашей страны, свыше 85% выездов (скорой медицинской помощи - ред.) выполняются в течение 20 минут", - сказал Мурашко