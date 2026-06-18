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Мурашко рассказал об оперативности скорой помощи - РИА Новости, 18.06.2026
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12:59 18.06.2026 (обновлено: 13:03 18.06.2026)
Мурашко рассказал об оперативности скорой помощи

Мурашко: более 85 процентов выездов скорой помощи выполняются в течение 20 минут

© Fotolia / Thaut ImagesСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Fotolia / Thaut Images
Скорая помощь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 85% выездов скорой медицинской помощи в России выполняются в течение 20 минут.
  • В 2025 году выполнено более 37 миллионов вызовов скорой медицинской помощи.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 85% выездов скорой медицинской помощи выполняются в России в течение 20 минут, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в четверг обратился к участникам 25-го Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием "Скорая медицинская помощь – 2026".
"Несмотря на климато-географические особенности нашей страны, свыше 85% выездов (скорой медицинской помощи - ред.) выполняются в течение 20 минут", - сказал Мурашко.
Он добавил, что в 2025 году выполнено более 37 миллионов вызовов скорой медицинской помощи.
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